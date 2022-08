La vida de Gemita sin TheGrefg (y su limpieza de fotos en Instagram)

"Cuando sea el momento lo aclararé todo" es una frase con la que Gemita intentó poner paz entre los cuchicheos que circulaban entre ella y TheGrefg. Que pronunciara las palabras desde la casa de sus padres en Valencia, a 500 kilómetros de la mansión-salchichón del youtuber, y con un tono a veces emocionado, hizo temer lo peor a sus seguidores. Blanco y en botella.

Son las consecuencias, a menudo indeseadas para sus protagonistas, de haber vivido con naturalidad una relación de lo más mediática, si bien al principio del todo la valenciana fue de lo más discreta. Dos años mayor que el murciano, licenciada en Física y con apariciones muy esporádicas en sus redes y streams, era indudable que daba bien a cámara y que levantaba simpatías entre la audiencia de Grefg, por lo que en marzo de 2021 dio el salto a Twitch en un canal propio.

Aparcada casi completamente su carrera universitaria (ejercía de profe particular), reorientó sus esfuerzos desde Instagram, donde mezclaba imágenes personales con promos pagadas y alguna que otra foto con TheGrefg (escasísimas, hay que decirlo). Gracias a esa plataforma, sabemos que ha pasado unos días a todo tren con sus colegas, algo perfectamente normal, pero también nos hemos dado cuenta de una cosa: ha habido una limpia importante en fotos.

Sí, TheGrefg sigue apareciendo en el feed de su perfil, ya que es innegable que a su lado disfrutó de momentos muy felices y oportunidades quizá irrepetibles. Pero esa desconexión con el pasado es, como mínimo, llamativa. Dato: el murciano no la menciona directamente en redes desde hace un mes.

Por su parte, el imparable youtuber sigue con su estricto plan de ejercicio y no se le conoce un retiro vacacional extenso. Sigue subiendo historias desde lo alto de montañas andorranas, delante de la cámara siempre luce su sonrisa a lo Tom Cruise y hasta amenaza con irse al espacio, tras una insinuación de Ibai de que acabaría estando entre las estrellas y que superaría su récord de visualizaciones en la Velada.

La falta de novedades respecto a lo que tienen Gemma Gallardo y David Cánovas es en sí una novedad. Sus seguidores no están acostumbrados a verlos por separado tras dos años de intenso romance, ascensión a la fama de ella, y consolidación de popularidad para él. Con todo, al final pasa lo que dice BTS, que también saben de separaciones: life goes on.