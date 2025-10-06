Una wedding planner revela la infidelidad más surrealista que ha presenciado en una boda que hizo saltar todo por los aires

La tiktoker María Espinar, conocida en la plataforma como @mariaespinar01, ha generado un enorme revuelo con su último vídeo en TikTok, en el que relata una experiencia que asegura haber vivido durante la organización de una boda. La joven, que trabaja los fines de semana en este sector, hizo un llamamiento directo a los novios que están a punto de casarse: que no sean infieles el mismo día del enlace.

"Nos lo hacéis pasar fatal", explicaba en tono de frustración. Su mensaje rápidamente se viralizó tras recordar un episodio ocurrido hace unos meses en una celebración aparentemente perfecta. Según su testimonio, todo comenzó durante la barra libre, momento en que los organizadores notaron la ausencia del novio justo antes del baile nupcial.

Tras varios minutos de incertidumbre, el equipo, junto a familiares y amigos, decidió buscarlo por todo el recinto. Fue entonces cuando lo encontraron en la habitación reservada para los recién casados… con la mejor amiga de la novia. "Imaginaos nuestra cara", relató María, asegurando que tanto ella como su equipo no sabían cómo reaccionar.

El novio intentó disimular lo ocurrido, pero un detalle lo delató: tenía un chupetón visible en el cuello. La novia lo descubrió enseguida y, tras una acalorada discusión, el padre de ella intervino propinándole un puñetazo que le rompió la nariz. "Hubo un casamiento y un divorcio el mismo día", concluyó María entre la incredulidad y el humor.

El vídeo, que acumula centenares de comentarios, ha desatado un intenso debate sobre los límites del comportamiento en las bodas y las historias insólitas que viven quienes trabajan tras bambalinas en este tipo de eventos.