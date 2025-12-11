WestCOL ficha por la Baller League, la competencia de la Kings League

El fichaje de WestCOL por la Baller League supone el primer movimiento relevante del streamer desde que se confirmó oficialmente su desvinculación de la Kings League. Aquel episodio, que durante semanas ocupó buena parte de la conversación en la comunidad hispanohablante, se caracterizó por declaraciones cruzadas y un final que dejó más dudas que certezas. La tensión pública entre el creador y la competición impulsada por Gerard Piqué no llegó a resolverse de manera transparente, aunque sí evidenció un deterioro progresivo en la relación.

La figura de WestCOL siempre fue considerada un activo estratégico para la Kings League. Piqué trató de retenerlo, consciente del peso que tiene en el ecosistema de creadores de contenido. Sin embargo, las gestiones no prosperaron. Con su salida consumada, la llegada del streamer a la Baller League adquiere un significado añadido: se incorpora a una competición que compite directamente en el mismo formato de fútbol 7 y que aspira a consolidarse fuera de Alemania mediante torneos internacionales como el que se celebrará en Estados Unidos.

El anuncio se produjo a través de un vídeo difundido por el propio WestCOL, donde se confirma su participación en el torneo estadounidense y se introduce un elemento visual que ha generado especial atención: la aparición fugaz de una imagen de Shakira acompañada de la palabra "boss" y un corazón. El gesto ha sido leído como una referencia que enlaza con la historia mediática entre la cantante y Piqué, y que subraya la intención del streamer de marcar distancia respecto a su antigua liga.

La Baller League, que ya había incorporado previamente a IShowSpeed, suma así un nuevo perfil de impacto para su fase de expansión. Queda por ver si esta nueva etapa proporcionará a WestCOL la estabilidad que no encontró en su anterior proyecto o si, como ya ocurrió en su primera experiencia futbolística, el recorrido volverá a ser incierto.