WestCol, hospitalizado tras dislocarse el hombro en Supernova Strikers: el colombiano tendrá que operarse

El esperado combate entre WestCol y Mario Bautista, celebrado el pasado 17 de agosto en la Ciudad de México, culminó de manera muy distinta a lo previsto. El creador de contenido colombiano terminó en el hospital tras sufrir una lesión grave en el hombro durante el segundo asalto, cuando tuvieron que colocarle el hombro.

En medio del dolor y la confusión, el propio WestCol reconoció que sintió cómo su hombro se dislocaba. "No sé… en ese momento se me salió. No pude continuar porque no sentía ni el hombro… ahora no tengo hombro ni rodilla", indicó mientras era atendido en una ambulancia rumbo al hospital.

Ya en el centro médico, los responsables confirmaron el diagnóstico: rotura del labrum y dislocación. La lesión requiere una intervención quirúrgica considerada urgente. Los médicos le advirtieron que si no se operaba, su hombro podría seguir sufriendo daños permanentes.

Tras la evaluación y con evidente pesar, WestCol comunicó por redes sociales que debe dejar el boxeo amateur. "No puedo volver a boxear", manifestó. Explicó que la lesión derivó de haber insistido en continuar el combate a pesar del dolor, creyendo que la victoria estaba cerca.

Este incidente se suma al historial de lesiones del streamer, quien seis meses atrás había sido operado por una rotura del ligamento cruzado en la rodilla. La acumulación de estos percances pone en duda su continuidad en el deporte del boxeo.

La reacción de su comunidad no se hizo esperar: decenas de mensajes de ánimo y preocupación inundaron sus redes. Muchos seguidores lamentan que todo esto haya terminado de forma tan abrupta y dolorosa. WestCol afronta ahora un proceso de recuperación y una decisión definitiva sobre su futuro fuera del ring.