WestCol y Piqué se enfrentan en un tenso cara a cara: "Te calentaste como una rata"

La semana pasada, la relación entre WestCol y la Kings League Américas parecía estar en su peor momento. El streamer colombiano criticó duramente la gestión del torneo tras un polémico penalti en el partido contra Raniza y la sanción de seis meses a su jugador estrella, Alexander 00. Su descontento escaló al punto de cuestionar su continuidad en la liga.

Para calmar las aguas, Gerard Piqué viajó a Miami para reunirse en persona con WestCol y abordar la controversia. En el directo emitido en el canal del creador de contenido, ambos dejaron claro su punto de vista sobre los problemas de la liga.

Piqué reveló la magnitud de la inversión en la Kings League: "En el Mundial de las Kings League perdimos 7 millones de dólares en un evento de dos semanas. Estamos hablando de 32 equipos, con todos sus jugadores, sus vuelos, los hoteles... Es invertir en la Kings". Sin embargo, WestCol mostró su desconfianza: "Yo creo mucho en el proyecto, pero no creo en los socios que lo manejan. A mí no me están tratando como un socio. Si yo estuviera en tu posición y viera que la persona que más audiencia trae a la liga está molesto, habría tenido esta charla hace dos meses".

El tono subió cuando Piqué le reprochó su actitud: "Es la primera vez que nos sentamos y lo hablamos. La semana pasada estuvimos juntos y no dijiste nada, porque no había pasado la polémica del partido y te calentaste como una puta rata".

WestCol insistió en el papel crucial de los streamers en el éxito de la liga: "Esa liga la patrocinan por la audiencia. Ustedes están usando mi público y mi gente para solventar los patrocinios". Piqué respondió: "Los patrocinadores sirven para pagar a los jugadores del draft, que también son tus jugadores. Si no, podemos quitar los sponsors y que vosotros paguéis a los jugadores...".

El streamer también reveló que aporta 14.000 dólares mensuales a su equipo sin recibir beneficios directos, lo que refuerza su malestar con la organización. A pesar del enfrentamiento, el cara a cara entre WestCol y Piqué deja en el aire el futuro del streamer en la Kings League Américas.