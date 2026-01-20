WestCol siembra la polémica tras declarar que quiere tener un hijo mediante la gestación subrogada: "Quiero que tenga muchas madrastras"

WestCol, uno de los streamers más seguidos de Latinoamérica, abordó durante una retransmisión en directo una cuestión personal relacionada con la paternidad. En un tono distendido, el influencer planteó a su audiencia la posibilidad de recurrir a la gestación subrogada para tener un hijo biológico. "¿Ustedes qué opinan si yo cojo y alquilo un vientre? A lo Cristiano Ronaldo", afirmó, en referencia al futbolista portugués, que recurrió a este método para ser padre.

A continuación, el creador fue más allá y explicó sus motivaciones personales. "Voy a ser muy sincero: prefiero tener un hijo mío y ya", señaló antes de añadir un comentario que ha concentrado gran parte de las críticas: su idea de que ese hipotético hijo creciera con "muchas madrastras", de "diferentes etnias y diferentes razas", para que "conozca un montón de madrastras y se enamore de todas".

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y suscitaron una reacción inmediata entre usuarios de distintas plataformas. Muchos han considerado que el lenguaje empleado banaliza una práctica compleja y sensible como la gestación subrogada, además de cosificar tanto a las mujeres como al propio concepto de familia. Otros han señalado que el comentario refuerza estereotipos y presenta la paternidad desde una perspectiva frívola.

La polémica también ha vuelto a poner el foco en la gestación subrogada, un tema especialmente controvertido en países como España, donde esta práctica no está permitida legalmente y genera un intenso debate social y político. En el ámbito internacional, las legislaciones varían notablemente, lo que ha llevado a muchas figuras públicas a recurrir a este método en países donde sí está regulado.

Por el momento, WestCol no ha matizado ni rectificado públicamente sus palabras, aunque sí ha sido objeto de numerosas críticas y comentarios en contra por parte de su comunidad y de otros usuarios ajenos a su entorno habitual. El episodio refleja, una vez más, cómo las declaraciones realizadas en directo por figuras con gran alcance pueden tener un fuerte impacto y desencadenar debates que trascienden el ámbito del stream.