WestCOL y TheGrefg calientan La Velada con un beef en redes: "No soy Ilia Topuria, pero vas a acabar como Oliveira"

El ambiente en torno a La Velada del Año 5 no para de agitarse, y el foco está ahora en uno de los combates más esperados: TheGrefg contra WestCOL. En las últimas horas, ambos creadores de contenido han protagonizado un intenso cruce en redes sociales que ha encendido aún más el interés por su enfrentamiento.

Todo comenzó con un mensaje aparentemente inocente. Un usuario en X citó unas palabras del luchador Ilia Topuria tras su reciente victoria sobre Charles Oliveira: "No me siento invencible, por eso pongo muchísimo esfuerzo en lo que hago. Soy vencible, por eso entreno y me esfuerzo todos los días". TheGrefg reaccionó con un escueto emoji de un papel y un lápiz, como si tomara nota del ejemplo del campeón.

WestCOL no tardó en responder al gesto con una crítica directa: "No eres Ilia Topuria, Grefg, madura de una vez por todas". La respuesta del murciano fue aún más incendiaria: "No soy Ilia, pero vas a acabar como Oliveira". WestCOL, lejos de frenar el fuego cruzado, contraatacó con un mensaje que ha levantado polémica: "Este panchito se cree boxeador élite".

El cruce ha generado una avalancha de comentarios en redes, divididos entre quienes aplauden la confianza de TheGrefg y quienes cuestionan la actitud de WestCOL. Lo cierto es que, hasta ahora, el español ha demostrado una preparación física muy seria, mientras que el colombiano ha sembrado dudas con su escasa actividad pública en torno al entrenamiento.

Con todo, la tensión entre ambos garantiza que el combate estará cargado de emoción dentro y fuera del cuadrilátero. El 26 de julio no solo se decidirá quién gana en el ring, sino también quién se lleva el último round en esta guerra de declaraciones.