Willyrex sorprende al tatuarse el brazo completo bajo anestesia general para no sentir dolor

Willyrex, uno de los pioneros del contenido digital en España, ha construido su trayectoria pública desde un perfil marcado por la calma y la discreción. Por ese motivo, su última decisión personal ha llamado especialmente la atención. El youtuber ha optado por realizarse un tatuaje integral en uno de sus brazos, una intervención que se llevó a cabo con anestesia completa para evitar cualquier tipo de dolor durante el proceso.

El tatuaje fue realizado por Ganga, uno de los tatuadores españoles con mayor proyección internacional. El artista murciano ha trabajado con figuras del deporte y la música como LeBron James, Drake, Carlos Alcaraz o Vinicius Jr., y se ha convertido en una referencia dentro del sector. Su vinculación con creadores de contenido también es conocida, habiendo compartido viajes y apariciones públicas con influencers como Plex y su grupo de amigos.

Para completar el tatuaje, Willyrex permaneció anestesiado durante aproximadamente 12 horas en un entorno hospitalario, un procedimiento poco común en este tipo de intervenciones. Esta práctica, aunque existente, suele generar debate por los riesgos asociados al uso prolongado de anestesia general, lo que ha contribuido a amplificar la repercusión de la noticia en redes sociales.

El resultado final del tatuaje ha sido ampliamente celebrado por quienes lo han visto, incluidos varios compañeros de profesión. Creadores como Ibai Llanos, Ampeter o Luzu reaccionaron al nuevo aspecto del youtuber, destacando tanto la calidad artística del trabajo como lo inesperado de la decisión. Entre los comentarios, llamó especialmente la atención el de Luzu, amigo cercano de Willyrex desde hace años, quien afirmó: "Te conozco hace muchos años y esta es una de las mayores locuras que has hecho".

La elección de someterse a una anestesia completa para un tatuaje ha abierto también un debate entre seguidores y profesionales. Mientras algunos destacan la innovación del proceso, otros subrayan la importancia de evaluar los riesgos de este tipo de procedimientos.

Más allá de la polémica, el gesto ha servido para mostrar una faceta poco habitual de Willyrex, alejándose de la imagen conservadora que ha acompañado su carrera y demostrando que, incluso tras años de exposición pública, sigue siendo capaz de sorprender a su audiencia.