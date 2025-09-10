Willyrex y sus colaboradores desvelan cuánto dinero ganan con su podcast Spicy4Tuna

El éxito de Spicy4Tuna, el podcast impulsado por Willyrex junto a otros conocidos creadores, no solo se mide en reproducciones y audiencia, sino también en cifras económicas. En su último episodio, los colaboradores compartieron detalles sobre las ganancias obtenidas, revelando que cada participante recibió 25.000 euros en dividendos.

Durante la conversación, se abordó también el tema de la fiscalidad en Andorra, lugar de residencia de varios de los integrantes. Tal y como explicaron, en el Principado los dividendos distribuidos entre los socios no tributan de nuevo en la renta personal, siempre que ya se haya aplicado el 10% correspondiente al impuesto de sociedades. Esto significa que los ingresos percibidos por cada miembro provienen de beneficios netos previamente gravados.

"Traigo el acta de dividendos de Spicy4Tuna. ¿Cuánto nos toca? 25.000 euros por cabeza", señaló uno de los participantes del programa, lo que generó debate tanto por la cifra como por las particularidades del sistema fiscal andorrano. La explicación sobre cómo funciona este modelo impositivo se convirtió en uno de los momentos más comentados del episodio.

El dato ha despertado un gran eco en redes sociales, donde seguidores y críticos analizaron tanto el impacto económico del podcast como las ventajas fiscales de residir fuera de España. Mientras algunos destacaron el buen rendimiento del proyecto, otros pusieron el foco en la controversia habitual que rodea a los creadores de contenido establecidos en Andorra.

Con estas cifras sobre la mesa, Spicy4Tuna confirma su solidez como un proyecto más que rentable, combinando humor, tertulia y un modelo de negocio que sigue generando debate.