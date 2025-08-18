Xokas anuncia que no peleará contra IlloJuan: estos son sus motivos

El esperado enfrentamiento entre Xokas e IlloJuan en La Velada del Año 6 ha sido finalmente descartado. El streamer gallego ha anunciado en directo que no participará en el evento, alegando que el esfuerzo requerido "no le compensa" y que necesita centrarse primero en su transformación física.

En sus palabras más claras hasta la fecha, Xokas reconoció que entrenar intensamente durante casi un año implicaría renunciar a gran parte de su vida personal. "Podría mantener esto 350 días, pero a costa de todo lo que me gusta de la vida", explicó, subrayando que la Velada no es un proyecto que le pertenezca y que aún tiene una meta pendiente: completar su cambio físico antes de plantearse cualquier combate futuro.

Aunque la Velada del Año 6 ya había despertado gran entusiasmo —con IlloJuan lanzando el desafío y otros grandes nombres del streaming barajados como posibles participantes—, Xokas ha decidido no "tirar de autopresión" por un evento en el que, según sus propias declaraciones, no vería beneficios reales para él.

De esta forma, prioriza su salud mental y bienestar, alejándose del espectáculo pugilístico que, aunque participativo y mediáticamente impactante, no encajaba con sus propósitos personales en este momento. Ahora queda por ver si Ibai le encuentra un rival a IlloJuan o si, por el contrario, el andaluz también será baja de La Velada del Año 6 al no enfrentarse con el gallego. Aún así, tendremos que esperar por lo menos hasta enero para saber los participantes del que será el evento estrella de 2026.