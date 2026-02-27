Xokas desvela de qué habló en su reunión con Riot sobre League of Legends: "Van a penalizar a la gente que realmente entorpece las partidas"

Xokas volvió a referirse públicamente a su reunión con Riot Games para abordar el estado competitivo de League of Legends. Tras avanzar hace unos días que había mantenido una conversación directa con la compañía, el streamer ha ofrecido ahora más información sobre el contenido de ese encuentro.

"Estuve hablando con Drew", explicó en directo, en alusión a uno de los trabajadores del estudio con los que intercambió impresiones. Según su relato, la desarrolladora prepara ajustes relevantes de cara a este año. "Este año van a implementar sistemas para que las partidas sean más justas y disfrutables", afirmó.

El foco, de acuerdo con sus palabras, estará en la experiencia de SoloQ, el entorno de clasificatorias individuales que concentra buena parte de las críticas de la comunidad. Xokas insistió en que Riot es consciente del malestar generado por determinadas conductas dentro de las partidas y que trabaja en herramientas más eficaces para detectarlas y sancionarlas.

"Van a penalizar a la gente que realmente entorpece las partidas", subrayó. La frase apunta a un endurecimiento o, al menos, a una mayor precisión en los sistemas disciplinarios. Aunque no detalló cómo funcionarán esos mecanismos, dio a entender que la intención es actuar de forma más directa contra comportamientos que distorsionan la competición, desde actitudes antideportivas hasta dinámicas que arruinan la experiencia del resto del equipo.

En cuanto al chat de voz, tema que ya había mencionado anteriormente, reiteró que "es un proyecto que está ahí". Considera que en un título competitivo de alto nivel podría tener encaje, aunque evitó profundizar: "Y hasta ahí puedo leer".

Las declaraciones han reactivado el debate entre jugadores habituales. A falta de anuncios oficiales, el testimonio del creador dibuja un escenario en el que Riot prioriza la calidad de las partidas y la equidad competitiva como ejes centrales de su hoja de ruta para 2026.