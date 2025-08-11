¿Xokas se enfrentará a IlloJuan? Así es el sorprendente entrenamiento militar que ha comenzado el gallego

Xokas ha iniciado un intenso programa de entrenamiento militar en su lugar de origen, algo fuera de lo común que ya ha cautivado a sus seguidores tras publicar el primer vídeo del proceso. El anuncio no pasó desapercibido, en especial porque coincide con el desafío público que le lanzó IlloJuan de cara la Velada del Año 6.

Aunque su implicación definitiva en la cita pugilística aún no es segura, Xokas ha asegurado que ofrecerá una respuesta en algún momento de este mes de agosto. El mensaje ha generado un fuerte revuelo en la comunidad: ¿es este entrenamiento una señal de que se prepara para subir al ring, o simplemente un contenido más para levantar expectativas?

En una reciente intervención en directo, el streamer gallego se mostró ambivalente. Declaró sentirse plenamente realizado en lo profesional y asegurado en lo económico, indicando que no precisa participar en la Velada por fama o dinero, sino únicamente si considera que puede vivir la experiencia con intensidad.

Además, Xokas también equilibra su postura con cierta distancia. Admitió que prefiere disfrutar del evento desde el palco, rodeado de amigos, copa en mano y aclamado por el público, en lugar de ponerse en el centro del ring. Añadió que se tomaría un mes para reflexionar bien si le compensa asumir el desgaste que implica una preparación exigente para el combate.

Así pues, el entrenamiento militar de Xokas ha desatado una ola de curiosidad entre sus seguidores: ¿marcará el inicio de su carrera en el cuadrilátero o quedará como una anécdota más? Sólo el paso del tiempo, y la esperada decisión de agosto, lo dirán.