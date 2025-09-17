Xokas estalla en pleno directo contra Silksong y Team Cherry: "Es una p*ta mierda"

En su último directo, Xokas sorprendió a su audiencia al expresar su profundo descontento con el nuevo título de Team Cherry. "No sé si voy a continuar Silksong en directo. No sé qué hacer porque me ha disgustado mucho el estado del juego. Me jode mazo que se hayan cargado un juego tan bonito teniendo que hacer respawns tan largos", afirmó ante miles de espectadores.

El creador de contenido continuó con un tono visiblemente molesto: "Eso no es dificultad, es tediosidad. O es una puta mierda. Se han cargado un gran juego. Un juego que podría ser un 9 lo han bajado a un 7. Me quitó las ganas de disfrutar, no disfruto de esa basura. Es algo que está muy mal hecho, muy a mala leche. No es justo y no es divertido. Es un downgrade muy grande respecto a Hollow Knight".

Las palabras de Xokas rápidamente se viralizaron, generando reacciones encontradas en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron sus críticas, argumentando que los tiempos de reaparición prolongados pueden romper el ritmo de la experiencia. Otros, en cambio, consideraron que sus comentarios se deben a la dificultad del juego y que no reflejan la calidad real del título.

Lo cierto es que Silksong ha sido recibido de manera casi unánime con elogios por la crítica especializada y gran parte de la comunidad de jugadores, quienes destacan su diseño artístico, su banda sonora y la profundidad de su jugabilidad. La polémica, sin embargo, demuestra cómo la percepción de un videojuego puede variar según la experiencia individual de cada jugador, especialmente cuando se trata de figuras influyentes como Xokas.