Xokas habla de la tremenda caída de espectadores en Twitch después de que la plataforma retirase todos los bots: "Todos hemos perdido viewers"

Xokas abordó en una reciente emisión en Twitch un tema recurrente entre creadores: la reducción en el número de espectadores. Según sus cifras, el descenso no refleja una caída en el interés del público, sino una corrección forzada por la eliminación de bots que inflaban artificialmente los datos de audiencia. "Es cierto que todos los creadores de contenido, no solo de España, sino del mundo, hemos bajado viewers. Y es que todos teníamos un 10 % o 15 % de espectadores que eran bots o un aumento de viewers que no eran reales", afirmó.

De igual forma, mencionó que factores como el fin del verano agravan la situación: "Estamos a finales de verano y es la peor fecha de todo el año". Destacó que incluso streamers con altísimas cifras —como IlloJuan, que reunió 14 000 espectadores mientras jugaba a finalizar Metal Gear Solid— sufren baja en sus audiencias, aunque eso "no es porque use bots... simplemente habría un porcentaje de viewers que serían bots".

Xokas agregó que estas pérdidas alcanzan entre un 20 % y un 40 % menos de público para muchos creadores, una variación que achaca a la sinceridad de los datos tras la eliminación de bots. No obstante, afirmó sentirse tranquilo al estar convencido de la calidad de su contenido: "A mí no me importa, sé que mi contenido es bueno y no dependo de la gente para saber que lo estoy haciendo bien".

La afirmación de Xokas coincide con la detección y filtrado de bots por parte de Twitch, un cambio que ha reducido la audiencia global de la plataforma entre un 24 % y 30 %, según reportes de analistas especializados. Twitch anunció que ha implementado sistemas más rigurosos para identificar espectadores automatizados y asegurar datos más fiables para anunciantes y creadores.

Este ajuste ha impactado tanto a creadores independientes como a los de mayor audiencia —quienes incluso han registrado fluctuaciones drásticas en minutos—, evidenciando el peso que han tenido los viewbots en la percepción del éxito dentro del ecosistema Twitch. El llamado de Xokas pone el foco en la necesidad de transparencia y en la construcción de métricas más realistas en el mundo del streaming.