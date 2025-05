¿Xokas se ha puesto pelo? El nuevo look del streamer desata rumores y elogios

Xokas vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por sus directos ni por una de sus frases virales. El popular streamer gallego ha reaparecido con una imagen totalmente renovada que ha dejado a sus seguidores en shock. Tras meses de entrenamiento físico, abandono de la coleta y un cambio de hábitos que ha sido visible en su aspecto general, ahora se ha presentado con un nuevo corte de pelo degradado, afeitado en los laterales, y con una densidad capilar que ha disparado todas las especulaciones.

Las redes no han tardado en hacerse eco del cambio. En X (antes Twitter) y TikTok se han multiplicado los comentarios: ''Ya era hora que se implantara pelo, no tiene nada de malo'', apuntaba un usuario. Otro añadía con humor: ''Rejuveneció 700 años''. También hubo quien relacionó su reciente ausencia con esta transformación: ''Ahora entiendo por qué estuvo casi un mes de viaje''.

Aunque Xokas no ha confirmado de forma explícita si ha pasado por una clínica capilar, los cambios son evidentes. Su nuevo aspecto ha sido recibido con halagos y sorpresa. ''Se ve mejor así'', comentan varios de sus seguidores, que destacan cómo este tipo de gestos pueden influir positivamente en la autoestima de figuras públicas expuestas a tanta presión mediática.

El streamer, que siempre ha sido muy transparente con su audiencia sobre temas personales, todavía no ha hablado directamente sobre este posible injerto, aunque no se descarta que lo haga en alguna de sus próximas emisiones. Lo cierto es que el nuevo look ha dado un impulso estético al creador de contenido, quien en los últimos meses parece más centrado, feliz y enérgico que nunca.

De momento, los comentarios positivos ganan por goleada y muchos aplauden el cambio de imagen como un nuevo capítulo en la vida de Xokas, tanto personal como profesional.