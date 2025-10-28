Xokas recuerda a Juan Jyoza tras su fallecimiento: "Era un chaval puramente majísimo"

La comunidad digital continúa conmocionada por la muerte de Juan Jyoza, el creador de contenido sevillano que falleció hace unos días a los 28 años, apenas una semana después de casarse. Su historia, marcada por la lucha contra un cáncer que finalmente no pudo superar, ha generado una gran ola de cariño en redes sociales, donde compañeros y seguidores le han rendido homenaje.

Uno de los mensajes más emotivos ha llegado de parte de Xokas, uno de los streamers más conocidos del panorama español, quien quiso recordar a Jyoza durante una de sus retransmisiones en directo. Con evidente emoción, el gallego dedicó unos minutos a reflexionar sobre la pérdida del influencer y sobre lo injusta que puede ser la vida.

"No os podéis imaginar la putada que es que tenga cáncer un chaval como este, que se nota que es buen chaval, que es majísimo, que hace su contenido por diversión y para pasarlo bien, que no es un chaval interesado como tantos otros creadores de contenido", dijo Xokas.

El streamer añadió que, al enterarse de su enfermedad, intentó ayudarle poniéndose en contacto con médicos en Madrid, aprovechando los contactos que tenía en la capital: "Yo le iba a echar una mano aquí en Madrid, para ver qué podíamos hacer con algunos médicos".

Además, aprovechó el momento para lanzar un mensaje a su audiencia: "Quiero que valoréis mucho vuestra vida, porque es así de injusta, es terrible", expresó con visible tristeza.

Juan Jyoza, conocido por su simpatía y por su pasión por la gastronomía, había construido una sólida comunidad en redes, especialmente en Instagram y TikTok. Su muerte ha dejado un gran vacío entre sus seguidores y compañeros creadores, que coinciden en recordarle como una persona alegre, trabajadora y profundamente amable.