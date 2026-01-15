Xokas da su veredicto y afirma que Hytale es "infinitamente mejor" que Minecraft: "Minecraft es un juego cutre"

El vínculo entre los grandes creadores de contenido y los videojuegos sigue siendo una constante, incluso en un contexto en el que los directos y vídeos abarcan cada vez más temáticas. Y es que, cuando aparece un lanzamiento relevante, es habitual que los streamers prueben los títulos en directo y compartan sus primeras impresiones con miles de espectadores. Eso es lo que ha ocurrido recientemente con Hytale, un juego que recuerda de forma evidente al universo de Minecraft.

Hytale, desarrollado por Hypixel Studios, ha comenzado a circular entre creadores y jugadores que ya han podido acceder a versiones tempranas del juego. Desde ese primer contacto han surgido comparaciones inevitables con Minecraft, uno de los títulos más influyentes de la historia reciente del videojuego. Entre todas esas valoraciones, la opinión de Xokas ha destacado por su tono y claridad.

Durante una de sus retransmisiones, el gallego aseguró que, a su juicio, Hytale es muy superior al juego de Mojang. Entre los aspectos que destacó mencionó el sistema de energía y resistencia, así como mecánicas de movimiento más avanzadas, como la posibilidad de agarrarse a los bordes al escalar montañas. Para el streamer, estos detalles son suficientes para marcar una diferencia clara. "Es un juego que está en fase alfa y ya se folla a Minecraft. Aunque sea mucho más primitivo y aún esté en desarrollo, es infinitamente mejor", afirmó.

Además de ensalzar el nuevo título, Xokas fue especialmente crítico con Minecraft. Reconoció que cuenta con elementos positivos, pero también señaló que tiene "cosas muy cutres" y llegó a calificarlo directamente como "un juego cutre", unas palabras que han generado una reacción inmediata en redes sociales.

No todos los usuarios comparten esa visión. Parte de la comunidad ha considerado excesivas las comparaciones, recordando que Minecraft permite una enorme personalización a través de mods que pueden ofrecer experiencias muy cercanas a lo que propone Hytale. Otros han subrayado el valor histórico del título original, al que consideran uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos y merecedor de un trato más respetuoso.

Mientras Hytale sigue acumulando expectativas, el debate entre ambos juegos continúa abierto, impulsado en gran medida por opiniones como la de Xokas, que vuelven a poner de manifiesto el peso que tienen los creadores de contenido en la percepción pública de los nuevos lanzamientos.