YouTube revela su top de creadores de 2025: así es su ranking de los más influyentes del año

Con la cuenta atrás para cerrar el año ya en marcha, YouTube ha dado a conocer su lista de los diez creadores más destacados de 2025. Como suele ocurrir en este tipo de clasificaciones, el ranking funciona como una fotografía del momento que vive la plataforma y del tipo de contenidos que concentran mayor atención a escala global.

En el primer puesto se sitúa, un año más, MrBeast, figura habitual en este tipo de listados y referente absoluto del entretenimiento de gran formato dentro de la plataforma. Tras él aparece CaylusBlox en segunda posición, seguido de IShowSpeed, que ocupa el tercer lugar del ranking de 2025.

La cuarta posición corresponde al canal Double Date, mientras que el quinto puesto es para Cadel and Mia. Ambas propuestas consolidan la presencia de formatos basados en la interacción entre creadores y la exposición de dinámicas personales ante la cámara.

En la parte media de la tabla aparece Charlie Kirk, recientemente fallecido, que ocupa el sexto puesto. Le sigue en séptima posición Law by Mike, un perfil centrado en explicar cuestiones jurídicas de forma accesible. El octavo lugar es para CoryxKenshin, muy vinculado a contenidos relacionados con el gaming.

Cierran el top 10 Zack D. Films, en noveno lugar, y Outdoor Boys, que completa la lista en décima posición. El listado de 2025 vuelve a mostrar la diversidad de perfiles que conviven en la plataforma, desde grandes estrellas globales hasta proyectos especializados que han sabido encontrar su audiencia. Sin entrar en explicaciones de métricas ni criterios, la clasificación funciona como un termómetro del consumo digital actual y adelanta, en parte, las tendencias que podrían marcar el próximo año en el ecosistema de creadores.