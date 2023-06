Zorman se retira los streams para volver a crear vídeos: "En Twitch noto que me hundo cada día más"

Después de que se acabara el tiempo de su stream extensible, Zorman ha sorprendido a su comunidad al compartir con ellos un triste anuncio: va a dejar de hacer streams de forma regular. Ha querido aprovechar este momento para abrirse por completo con sus espectadores y confesar que está pasando por uno de sus peores momentos en los últimos años. Esto es algo que algunos de sus seguidores ya podían imaginar, ya que no hace mucho tiempo los médicos le advirtieron de que era probable que tuviera un trombo pulmonar, algo que afortunadamente resultó no ser así.

Pero, aun así, Zorman ha confesado que esta situación sumada a muchas otras que le están pasando le han hecho replantearse la forma en la que está viviendo sus "últimos años de juventud". Y, tras reflexionar sobre si realmente es feliz o no, se ha dado cuenta de que los streams no le llenan, motivo por el que ha preferido dejarlos a un lado por un tiempo. Aun así, aclara que no desaparecerá por completo de Twitch, ya que seguirá haciendo un stream al mes como mínimo, y que lo más probable es que también abra aquellos días que se sienta con ganas de hacerlo.

Además, durante esta reflexión también ha llegado a la conclusión de que lo que le gustaba realmente era hacer vídeos, motivo por el que, aunque no sabe si esta será una buena o una mala decisión, quiere intentar volver centrarse en los vídeos. Por tanto, pese a que deje Twitch, seguirá estando muy presente en Internet, solo que estará como lo hacía antes: creando vídeos.

Frente a esta noticia, su comunidad no ha tardado en compartir la tristeza que sienten ante esta noticia, no solo porque notarán su falta en Twitch, sino también por el hecho de que Zorman esté pasando por unos momentos tan malos. Por este motivo, muchos han querido enviarle mensajes de apoyo y desearle mucha suerte con estos nuevos proyectos, con la esperanza de que Zorman pueda volver a ser feliz con lo que hace.