Así funciona Amor a lo Bestia, el nuevo programa de citas de Flooxer en atresplayer

Amor a lo Bestia, el nuevo programa de Flooxer en atresplayer, llega este jueves 13 de noviembre a la plataforma online para mostrar la realidad de buscar el amor a través de lo que realmente importa: el interior de las personas.

El formato, que contará con 6 episodios de una duración aproximada de 30 minutos, promete ofrecer al espectador una dosis de humor y honestidad por partida doble. Su presentadora, la humorista Susi Caramelo, nos ha explicado cuál es la mecánica de este nuevo dating showque pretende revolucionarlo todo con su llegada.

Susi nos comenta que, en Amor a lo Bestia, hay una persona que va en busca del amor, ya sea un chico o una chica, dado que las distintas entregas del programa nos mostrarán diversas realidades en lo que a orientación sexual de sus protagonistas se refiere. Esta persona tendrá una primera cita con cada uno de sus tres pretendientes para, posteriormente, tener que descartar a uno de ellos.

Más tarde, tras tener una segunda cita con los candidatos al amor que han sido escogidos, el o la protagonista del episodio tendrá que tomar la decisión definitiva de escoger a qué bestia decide entregarle su corazón.

No tenemos que olvidar que la clave del programa está en que todos sus participantes aparecen caracterizados, por lo que: "La cosa está en que a lo mejor, de pronto, descartas a alguien que luego aparece sin maquillaje y está buena que te cagas. Y eso da mucha rabia", comenta entre risas Susi Caramelo.

En cuanto a la superficialidad en el amor, la presentadora también se ha sincerado, aclarando que cree que "todos comemos un poco por la apariencia" y, en su caso: "Yo siempre miro lo de fuera, al principio, luego ya, pues te vas quedando con lo de dentro".

Las citas en Amor a lo bestia

En cuanto al desarrollo de las citas del programa, el espectador tendrá la oportunidad de ver citas en exterior y en interior. Una gran mayoría de ellas, tal y como comenta Susi, han tenido lugar en el Castillo de Amor a lo Bestia.

En sus citas, los participantes de Amor a lo Bestia no han tenido ni un momento para aburrirse. "Habrá citas donde van a ir a aprender a hacer repostería, otras van a hacer cerámica, como en Ghost" comenta Susi.

En definitiva, ya sea dentro de un zoológico o de un castillo, los protagonistas del programa de citas han disfrutado del espacio perfecto para encontrar el amor.

Y tú, ¿te lo vas a perder?