Conocemos a Juancar, el dálmata y a sus pretendientes en el tercer programa de Amor a lo Bestia

El tercer programa de Amor a lo Bestia ha llegado, y con él su protagonista: Juancar, el dálmata, un community manager de 26 años que ha venido a encontrar al amor al programa... ¿Le robará el corazón alguno de sus pretendientes?

Juancar asegura que él "ha estado soltero, pero nunca mal acompañado". En cuanto a sus técnicas para ligar, se define como un "pick me gay", con lo que Susi Caramelo, presentadora del formato, ironiza: "Juancar se ha tomado lo de ser un perro al pie de la letra."

En cuanto a sus pretendientes, son de lo más diversos. Mario, de 31 años, es un modelo que, en esta ocasión, ha aparecido caracterizado de orco: "En los chicos me suelo fijar que sean rubios o pelirrojos, y si tienen pecas me caso vivo", ha confesado.

Nacho, el elfo, tiene 33 años, es estilista y ha llegado a Amor a lo Bestia dispuesto a romper una mala racha en el amor y "a ver qué surge", como bien ha dicho él mismo. Por último, hemos conocido a Borja, la mosca, un bailarín de 25 años que nos ha confesado su pasión oculta: "Me encantan las folclóricas".

