Conocemos a los protagonistas del quinto programa de Amor a lo Bestia

El quinto programa de Amor a lo Bestia ha llegado a Flooxer de atresplayer, y sus disfraces han vuelto a dejarnos sin palabras.

Judit, la gata egipcia, ha venido a buscar el amor al programa, donde se ha encontrado con tres pretendientes de lo más variopintos: Yannick, el caballito de mar, Eric, el erizo y Juanma, el colibrí.

Nuestra protagonista reconoce que "en el amor le ha ido bastante mal", aunque sigue tratando de encontrar el motivo de su mala suerte. Sin embargo, su suerte podría estar a punto de cambiar. El primero de sus pretendientes, Yannick se define como "una persona muy independiente" pero "con ganas de conocer a una chica interesante".

Por su parte, Eric, que viene directamente de Mallorca disfrazado de erizo, y con la sinceridad por delante: "Por el ambiente en el que me muevo, tengo fama de mujeriego". No es el caso de Juanma, el colibrí, quien ha confesado que nunca se ha declarado a una chica porque "tiene miedo de que le den calabazas".

