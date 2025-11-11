Estas son las razones por las que no deberías perderte Amor a lo bestia, el nuevo programa de Flooxer en atresplayer

Existen muchos programas de citas en televisión, pero ninguno como Amor a lo bestia, el dating show presentado por Susi Caramelo, que llega para darle una vuelta radical al concepto del amor a primera vista. Y, a continuación, te explicamos las razones por las que no puedes perderte su estreno en Flooxer de atresplayer este jueves 13 de noviembre.

El primer motivo, en palabras de su presentadora, es la intriga: “Al final todos queremos saber cómo es la persona que hay detrás de la máscara, te da mucha curiosidad saber que es lo que hay detrás”, confiesa Susi.

Amor a lo bestiaes un programa donde, por primera vez, el físico no importa. Los solteros tienen citas con pretendientes que, ocultos tras increíbles disfraces y máscaras, logran que lo que hay en su interior se lleve todo el protagonismo.

El uso de prótesis y maquillajes de otro nivel, sumado a la elocuencia y espontaneidad de los participantes, es la combinación perfecta para apostar por un formato que apuesta por conexiones reales entre quienes buscan el amor.

Y, por si con estas razones no tenías suficiente, te recordamos el que es para Susi el mayor motivo de peso: “Lo voy a presentar yo, que no dejo títere con cabeza”.

Prejuicios a lo bestia

Amor a lo bestia promete una dosis de humor y sinceridad a partes iguales, al igual que su presentadora, Susi Caramelo, quien nos confiesa que “llega un momento en la vida en que solo quieres lo de fuera”.

Entre risas, la humorista explica: “El interior ya me lo da la gente de mi entorno, mis amigos, mi familia… Pero la persona que esté conmigo, sobre todo, que esté bien por fuera, para poderla llevar por ahí”.

Dado que los prejuicios existen, y que, como nos cuenta Susi, “cada vez le pones más pegas, porque te han hecho más daño, porque ya no consientes según qué cosas...”, Amor a lo bestia llega a Flooxer para reinventar ese concepto de amor y brindar nuevas oportunidades a sus participantes.

Ahora que te hemos convencido, ¿estás preparad@ para amar “a lo bestia?