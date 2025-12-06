Félix, ante su primer descarte en Amor a lo Bestia: "No ha sido una decisión fácil"

En este momento del cuarto programa de Amor a lo Bestia, Félix, el león, se ha dirigido a sus pretendientas para tomar la decisión de descartar una de ellas.

Tras compartir con cada una de ellas un feedback sobre las primeras citas rápidas, nuestro protagonista ha tomado la decisión de eliminar a Yos y seguir conociendo a Ana y a Natalia.

Yos, claramente sorprendida, ha reaccionado con cierta incredulidad, llegando a reconocer que "hacía mucho tiempo que no le decían que no en algo".

Una vez tomada la decisión, ha llegado el verdadero momento del morbo en este programa: el encuentro entre ambos una vez Yos se quita la máscara y deja ver su rostro real. En ese momento, Félix se ha sincerado y ha confesado: "Yos es un pibón".

Por parte de nuestra ave fénix favorita, parece que las sensaciones han sido muy similares, dado que Yos ha reconocido abiertamente que Félix es su tipo al ver por primera vez una foto suya.

