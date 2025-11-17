Ingrid e Irene disfrutan de una intensa y polémica segunda cita en Amor a lo Bestia

¡El primer programa de Amor a lo Bestia no deja de sorprendernos! En esta ocasión, nuestra protagonista Ingrid la serpiente y una de sus pretendientas preferidas, Irene la mariposa, han podido disfrutar de una íntima cita en el campo que ha terminado con una conversación un tanto polémica.

Ambas han comenzado compartiendo divertidas anécdotas sobre sus citas más locas: "Yo decía, Dios mío, por qué me tiene que pasar esto a mí", comenta Ingrid, haciendo que Irene estalle de risa. De hecho, la participante oculta tras un disfraz de mariposa, ha confesado: "Ella me ha parecido una chica super divertida".

Rescatando uno de los temas que surgieron en la primera cita de ambas, Irene ha querido debatir con Ingrid el tema de las relaciones abiertas, puesto que, a nuestra serpiente favorita, no parecen convencerle en exceso. Sin embargo, tras las explicaciones de Irene a cerca del tema, Ingrid se mostraba muy honesta: "Al sacarme ella el tema me he quedado muchísimo más tranquila."

Con todo, la cita ha terminado con un brindis entre ambas. Y es que la relación entre la serpiente y la mariposa denota cada vez mayor complicidad. En palabras de Irene: "Cuando hay conexión suele ser recíproco, y creo que sí hay conexión."

