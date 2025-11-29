Juancar, el dálmata, descarta a uno de sus pretendientes en Amor a lo Bestia

Juancar, el dálmata, ha querido tomar la decisión de descartar al primero de sus pretendientes en Amor a lo Bestia de forma tajante y rápida: "Vamos al meollo del asunto", han sido sus palabras al llegar frente a ellos.

Comenzando por Borja, la mosca, Juancar se ha sincerado y le ha comentado que, a pesar de haberlo pasado muy bien, les ha faltado conexión en la primera cita. Con Nacho, el elfo, el problema que ha querido destacar nuestro protagonista ha sido el miedo que le da la distancia.

En el caso de Mario, sin embargo, las cosas han sido distintas: "De primeras, creo que hemos conectado bastante bien", le ha comentado el dálmata al orco, aunque ha matizado que sus gustos son "algo opuestos".

Finalmente, Juancar ha optado por descartar a Borja, la mosca. Sin embargo, parece que nuestro protagonista se ha arrepentido parcialmente de su decisión al ver el verdadero rostro de Borja: "Es super guapo, tiene mucho estilo", ha confesado.

