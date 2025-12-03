Juancar, el dálmata, elige a su Amor a lo Bestia: ¿orco o elfo?

Juancar, el dálmata, ha tomado la decisión final de escoger a su verdadero Amor a lo Bestia... Y no le ha resultado nada sencillo. Entre sus opciones finales se encontraban Mario, el orco, con quien había disfrutado de una cita con mucha química y Nacho, el elfo, con quien la magia tampoco se había quedado corta.

Al dirigirse a ellos, Juancar ha enunciado unas bonitas palabras. A Mario le ha confesado que "se ha reído un montonazo en la cita", y, a Nacho, que "le transmite esa calma que le viene muy bien en el momento que está de su vida".

Finalmente, nuestro dálmata ha decidido optar por Mario para convertirse en su Amor a lo Bestia. Esta decisión ha desatado la alegría del orco, quien no ha podido aguantar las ganas de besar a Juancar: "Te voy a comer ese hocico que tienes ya", han sido sus palabras justo antes de lanzarse a besarle.

Nacho, por su parte, ha explicado que "le ha dado mucha pena no seguir conociendo más a Juancar", quien, por su parte, ha confesado: "Podíamos conectar mucho, pero faltaba algo".

Si quieres ver qué rostros se ocultan tras las máscaras de este tercer programa, disfrútalo al completo en Flooxer de atresplayer.