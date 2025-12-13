Judit, la gata egipcia, descarta a uno de sus pretendientes en Amor a lo Bestia

Las primeras citas rápidas en este nuevo programa de Amor a lo Bestia han ido como la seda, pero ha llegado el difícil momento de decidir qué pretendiente se queda sin la oportunidad de seguir conociendo a Judit.

La gata egipcia le ha confesado a Juanma que, a pesar de tener muchas cosas en común, no está segura de si hay química entre ellos.

Con Yannick también ha sido honesta: "Hemos conectado de una manera más espiritual", ha explicado, pero también ha añadido el respeto que le produce la distancia entre ambos. Por último, con Eric le plantean dudas los tiempos de vida tan diferentes que llevan.

Finamente, la decisión le ha llevado a descartar a Eric. Y, una vez descartado, hemos podido ver su verdadero rostro, que no ha dejado indiferente a Judit: "Si voy por la calle, estoy segura de que me fijaría".

Por su parte, Eric ha confesado que Judit "no es su prototipo", aunque le parece una chica guapa.

