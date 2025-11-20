Julián el fauno llega al segundo programa de Amor a lo Bestia dispuesto a encontrar el amor

El segundo programa de Amor a lo Bestia llega para continuar regalándonos momentazos. En este caso, Julián, el fauno, conocerá a tres pretendientas. Ellas son Nerea, la pez; Celia, la cerdita y Milena, la hechicera.

En cuanto a Julián, nuestro protagonista, se trata de un profesor de surf, médico y piloto argentino que viene a buscar el amor cuando por fin "puede echar raíces en España".

Las pretendientas, por su parte, son completamente distintas entre sí, aunque comparten más experiencias románticas de las que imaginan. Empezando por Nerea, la pez, una dependienta y estudiante de diseño madrileña a quien no parece haberle ido demasiado bien en el amor. "De loco en loco y tiro porque me toca", ha confesado.

Celia, la cerdita, es farmacéutica y viene de Jaén dispuesta a olvidar también sus malas experiencias en el amor: "Me dejó el día 25 de diciembre, el día de Navidad", ha explicado Nerea.

Finalmente, conocemos a Milena, la hechicera, una azafata de vuelo de Barcelona que ha aterrizado en Amor a lo Bestia para conquistar el corazón de Julián. Y es que, sin duda, tiene muy claro a lo que viene: "En un futuro me gustaría ser madre (...) Y enamorarme locamente de alguien. Sé que lo voy a conseguir."

