Natalia, la dragona, se convierte en el Amor a lo Bestia de Félix

El Palacio de las Bestias ha vuelto a ser el escenario donde Félix ha tenido que tomar la complicada decisión de elegir a su pretendienta favorita.

La complicidad entre Ana, la vaca y Natalia, la dragona, parece haber desaparecido con la llegada del león. En su lugar, sus expresiones mostraban un cierto nerviosismo de cara la inminente decisión.

A Natalia, Félix le ha dicho que "le ha transmitido mucha confianza", mientras que de Ana ha valorado su valentía y sentido del humor.

Finalmente, el rey de la selva ha decidido tirar de fantasía y quedarse con Natalia, quien ha confesado: "Pienso que tanto él como yo hemos conectado." Y es que dicha conexión se ha sentido incluso a través de la pantalla en el momento en que ambos se han visto sin máscaras.

