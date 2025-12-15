Yannick, el caballito de mar, es elegido como el Amor a lo Bestia de Judit

Ha vuelto a llegar el momento decisivo de cada programa de Amor a lo Bestia. Esta vez, ha sido Judit quien ha tenido que enfrentarse a la elección más delicada: decidir con quién quería seguir avanzando románticamente buena del programa.

Con Juanma, el colibrí, Judit ha querido resaltar las aficiones en común que comparten, como es el caso del buceo. Y hablando del mundo del mar, cuando le ha tocado el turno a Yannick, la gata egipcia ha mencionado lo cómoda que se sintió con él en la clase de yoga.

Al final, nuestra protagonista se ha dejado guiar por la magia del momento y ha escogido a Yannick. Al verse las caras por primera vez, parece que ambos han quedado satisfechos a pesar de los nervios: "Cuando nos hemos tocado las manos no nos soltábamos", ha confesado ella.

