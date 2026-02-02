Rabia Comando Squad regresa a Flooxer en formato vertical: 39 capítulos de puro misterio y traición

Flooxer relanza uno de sus formatos más exitosos de 2020. Rabia Comando Squad regresa completamente reinventado en formato vertical, adaptándose al consumo actual de contenido en dispositivos móviles. A partir del 12 de febrero, los espectadores podrán disfrutar de 39 capítulos de dos minutos cada uno, perfectos para engancharse a esta experiencia de suspense y estrategia.

La premisa sigue siendo tan adictiva como entonces: once amigos quedan atrapados en un siniestro hotel bajo una maldición terrorífica que convierte a uno de ellos en la Bestia. Cada noche, la Bestia actuará matando a alguien del grupo, pero nadie sabe quién es. Deberán descubrirlo antes de que acabe con todos ellos. Cualquiera puede ser la Bestia, cualquiera su próxima víctima. A partir de aquí, comienza la cuenta atrás.

El juego pone a prueba la picaresca de la Bestia y las dotes detectivescas del resto de huéspedes. El momento más tenso llega en el Cónclave, donde los participantes debaten, acusan y, sobre todo, intentan engañar al resto de jugadores para salvar su pellejo o encubrir su identidad asesina.

Rabia Comando Squad estará disponible en Flooxer a partir del 12 de febrero.