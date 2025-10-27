Ya disponible el capítulo completo
La abuelita mochilera en Señora: "No os imagináis lo bien que se vive haciendo lo que uno quiere"
A sus 90 años ha visitado 90 países y espera seguir recorriendo el mundo
Kandy García, conocida como “la abuelita mochilera”, es la penúltima invitada del programa Señora con Sindy Takanashi. A sus 90 años, esta vallisoletana ha dado la vuelta al mundo y recorrido más de 80 países. En la charla con Sindy Takanashi, destaca la importancia de ser uno mismo y no dar explicaciones a nadie: “No os imagináis lo bien que se vive haciendo lo que uno quiere”.
También recuerda su pasado como abogada, cuando fue duramente criticada por ser mujer, escuchando frases como: “Lo que nos faltaba, una mujer abogada”. Ante esta actitud ella respondió de una manera educada pero firme: “Cuidado conmigo, que la vida es muy larga y al final nos vamos a encontrar”.
Habla además de sus sueños, que tuvo que esperar hasta jubilarse para cumplir, demostrando que con perseverancia se pueden lograr grandes objetivos: "No os imagináis lo bien que se vive haciendo lo que uno quiere". No te pierdas la charla completa de ¡Señora! en atresplayer, ¡es increíble!
