Dejar el espejo: Ana de Miguel reflexiona sobre libertad, feminismo y presión estética en Señora

La filósofa y feminista santanderina Ana de Miguel es la cuarta invitada de '¡Señora!', el espacio conducido por Sindy Takanashi (quien, como siempre, no hace entrevistas, sino conversaciones profundas). La charla ya está disponible en flooxer de atresplayer, y dura aproximadamente 30 minutos.

Durante este encuentro se abordan temas fundamentales como la libertad, y cómo muchas madres del pasado, pese a estar ocupadas con el cuidado del hogar y la familia, supieron animar a sus hijas a vivir con más independencia: a viajar, a ser libres. También se reflexiona sobre la muerte, el sexo y los cambios que trae la vida, así como la necesidad de evolucionar constantemente. Otro de los temas destacados es el de las redes sociales y lo difícil que será para las nuevas generaciones desligarse de ellas.

Uno de los momentos más potentes llega al hablar sobre la presión estética. Ana de Miguel menciona su reflexión "Dejar el espejo", una metáfora poderosa sobre cómo muchas mujeres dedican tiempo y energía a observarse, a fijarse en sus arrugas y defectos, mientras —como dice ella— "otros gobiernan el mundo".

No te pierdas esta interesantísima charla, ya disponible en flooxer de atresplayer.