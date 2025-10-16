Maternidad, muerte y deseo: Rosa Montero se sincera en una charla íntima con Sindy Takanashi

La escritora y periodista española Rosa Montero fue la penúltima invitada del programa Señora, conducido por Sindy Takanashi. En esta interesantísima charla de media hora, disponible en flooxer de atresplayer, la autora madrileña abordó temas profundos y personales como la maternidad, la muerte, el sexo, la fama y la identidad.

Uno de los momentos más impactantes de la conversación fue cuando Montero confesó que hubo una etapa en la que pensó: “Quiero que la gente se olvide de mí”. Ese pensamiento se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Reflexionó sobre cómo nuestra identidad depende de las miradas de los demás, y afirmó que eso puede resultar una carga., especialmente en la era de las redes sociales.

En otro pasaje de la entrevista, Montero habló sobre el sexo en la madurez. Contó que al escribir una novela con escenas sexuales siendo ya una mujer mayor, fue aclamada y felicitada, lo cual le resultó sorprendente. Para ella, es completamente normal que las mujeres mayores tengan una vida sexual activa, aunque todavía existen muchos tabúes al respecto. Disfruta de la entrevista completa en flooxer de atresplayer.