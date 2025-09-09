¡Señora! el nuevo programa de entrevistas de Sindy Takanashi se estrena el 18 de septiembre

Flooxer estrena este próximo jueves 18 de septiembre ¡Señora!, el formato tendrá cada semana un nuevo capítulo disponible en abierto.

Y desde ese mismo día estará al completo disponible en atresplayer. El programa propone un poderoso diálogo intergeneracional dando el protagonismo que merece a las mujeres mayores. A través de conversaciones íntimas, honestas y con mucho sentido del humor, el programa rescata sus vivencias, reflexiones y su mirada sobre el presente.

En cada episodio, ¡Señora! rompe con los clichés que rodean a la tercera edad. Las protagonistas no son "abuelitas entrañables", sino mujeres con carácter, autonomía, pensamiento crítico y una energía arrolladora. En palabras de su presentadora y directora, este nuevo formato "busca devolverle al término 'señora' toda la dignidad, autoridad y respeto que la sociedad le ha arrebatado".

El programa estará compuesto por seis episodios de 40 minutos, cada uno centrado en una conversación entre Sindy Takanashi y una invitada distinta. Abuela de Dragones, creadora de contenido con más de medio millón de seguidores es la primera invitada de ¡Señora!. Yaya Bushcraft, una mujer de 70 años que vive en plena naturaleza y triunfa en redes sociales compartiendo su particular estilo de vida; la reconocida periodista y escritora Pilar Eyre; Ana de Miguel, filósofa y referente del pensamiento feminista; la influencer Abuelita Mochilera, que sigue documentando sus viajes por el mundo para sus más de 111.000 seguidores; y Rosa Montero, periodista y escritora con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales, serán también invitadas del programa.

Cada episodio propone una conversación cercana, profunda y con sentido del humor entre Sindy Takanashi y una de las invitadas.

El sexo y las primeras veces, las redes sociales, la soledad, el edadismo, la presión estética y los retoques estéticos, el feminismo o la salud mental son algunos de los temas que se abordarán a lo largo de estas charlas. A través de sus testimonios, ¡Señora! genera un valioso diálogo intergeneracional que conecta generaciones aparentemente opuestas: la juventud y la madurez.

¡Señora! es una producción de Atresmedia en colaboración de Agencia de Genyas. Con localizaciones como Motril, Sevilla, Madrid, Girona y Barcelona, el programa muestra la diversidad de perfiles e historias.