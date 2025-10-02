Pilar Eyre se confiesa en Señora: "La pérdida de mis padres ha sido el mayor dolor de mi vida"

La periodista y escritora catalana Pilar Eyre participa en 'Señora', donde mantiene una charla cercana y sin filtros con Sindy (no es una entrevista al uso). Durante media hora, hablan de temas muy personales, profesionales y sociales.

Pilar revela que la pérdida de sus padres ha sido el mayor dolor de su vida, hasta el punto de no poder hablar de ello sin emocionarse. También habla abiertamente sobre el sexo después de los 70, asegurando que sigue disfrutándolo con normalidad, aunque a muchos jóvenes les sorprenda.

Con autocrítica, admite que se arrepiente de no haber tratado mejor a algunas mujeres en sus entrevistas pasadas. Hoy, con 74 años, también es youtuber, donde comenta temas actuales y comparte su visión con frescura y humor. La charla ya está disponible en flooxer, a través de atresplayer. No te la pierdas.