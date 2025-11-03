Sindy Takanashi sobre Señora: "No son entrevistas, son encuentros entre mujeres que se entienden"

La presentadora de ¡Señora!, Sindy Takanashi, comparte sus impresiones sobre esta serie de conversaciones de 30 minutos en las que ha tenido la oportunidad de dialogar con mujeres referentes de distintos ámbitos. Desde figuras del pensamiento como la periodista Pilar Eyre o la filósofa Ana de Miguel, hasta grandes influencers como La Abuela de Dragones o Yaya Bushcraft.

En esta entrevista, Sindy nos cuenta cómo ha vivido estos encuentros y responde a preguntas personales que nos ayudan a entender mejor su conexión con el proyecto: ¿Cómo te imaginas tú con 75 años?, ¿Qué ves de ti en las mujeres que aparecen en ¡Señora!? o ¿Qué crees que podríamos aprender una generación de la otra?

Para Sindy, ¡Señora! no es una serie de entrevistas al uso, sino un espacio amable, de confianza y complicidad. “Estoy muy contenta con el resultado de las charlas”, asegura. “No me gusta llamarlo entrevistas porque se da un ambiente simpático, íntimo, como entre amigas”. ¡Señora! está disponible en flooxer a través de atresplayer.