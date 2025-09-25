Capítulo 2 Ya disponible
Yaya Bushcraft, la mujer que desafía la naturaleza y los estereotipos, protagoniza el nuevo capítulo de Señora
La protagonista es una pionera del bushcraft a sus 70 años
La Abuela de Dragones abre fuego en el primer capítulo de ¡Señora! con Sindy Takanashi
Ya está disponible el segundo capítulo de Señora en flooxer de atresplayer. En esta entrega, Sindy Takanashi entrevista a la increíble Yaya Bushcraft, una pionera del bushcraft que, a sus 70 años, sigue desafiando los límites de la supervivencia en la naturaleza.
Con sus manos ha construido varias cabañas en pleno bosque, demostrando una fuerza física y mental que rompe todos los estereotipos. Libre, valiente y auténtica, Yaya afirma que nunca deja de aprender: "De pequeña me gustaba juntarme con gente mayor; de mayor me junto con gente joven".
En esta charla íntima y sin filtros, hablan sobre el amor, las aventuras, el sexo, la eutanasia, el control familiar y la muerte. Una conversación profunda con una mujer que no teme a nada y que vive con un espíritu salvaje e indomable. El capítulo tiene una duración de 30 minutos y ya está disponible en flooxer de atresplayer. ¡Corre a verlo!
