Yaya Bushcraft, la mujer que desafía la naturaleza y los estereotipos, protagoniza el nuevo capítulo de Señora

Ya está disponible el segundo capítulo de Señora en flooxer de atresplayer. En esta entrega, Sindy Takanashi entrevista a la increíble Yaya Bushcraft, una pionera del bushcraft que, a sus 70 años, sigue desafiando los límites de la supervivencia en la naturaleza.

Con sus manos ha construido varias cabañas en pleno bosque, demostrando una fuerza física y mental que rompe todos los estereotipos. Libre, valiente y auténtica, Yaya afirma que nunca deja de aprender: "De pequeña me gustaba juntarme con gente mayor; de mayor me junto con gente joven".

En esta charla íntima y sin filtros, hablan sobre el amor, las aventuras, el sexo, la eutanasia, el control familiar y la muerte. Una conversación profunda con una mujer que no teme a nada y que vive con un espíritu salvaje e indomable. El capítulo tiene una duración de 30 minutos y ya está disponible en flooxer de atresplayer. ¡Corre a verlo!