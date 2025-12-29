Carla Flila interpreta a Marina en Una novia por Navidad: "Quiero que se rían y no tengan miedo de ser como son"

Carla Flila interpreta a Marina en Una novia por Navidad, una joven que llega con su novio a casa de sus suegros en Navidad, pero todo cambia al conocer a su cuñada, Sofía. La primera serie vertical de atresplayer, que ya puedes disfrutar al completo.

La actriz y creadora de contenido ha definido a su personaje como "fina y reservadita" pero con un fondo travieso. Si en algo se parece Carla a su personaje, ha asegurado, es que es intensa, y se diferencia en que a Marina le gustan también los hombres. "A mi no", ha dicho.

Carla también nos ha contado qué quiere que se lleve el público de Una novia por Navidad. "Que se rían y que no tengan miedo de ser como son", ha dicho, una de las moralejas además de la historia.

En la serie, la creadora de contenido nos muestra además una faceta que no conocíamos de ella. "Es una nueva Carla que hasta yo tengo ganas de ver", ha concluido.

No te pierdas la entrevista completa en el vídeo