Carla Flila y Marina Baeza nos cuentan cómo fue el rodaje de Una novia por Navidad: "Repetiríamos todo"

Carla Flila y Marina Baeza interpretan a Marina y Sofía en Una novia por Navidad, dos jovenes cuyos caminos se cruzan en unas fiestas que no salen para nada como ellas esperaban.

El rodaje comenzó con el beso, cuando aún ni se conocían. "Yo estaba súper nerviosa", ha confesado Carla, un sentimiento que comparte Marina.

Una experiencia muy divertida que ha estado llena de anécdotas. "Repetimos la escena cuatro veces, no podíamos parar de reír", ha dicho. Y es que una de las sorpresas para Carla ha sido pasarlo también durante el rodaje de la serie, acudiendo incluso los días que tenía festivo.

"Carla ha sido un regalo en sí, y la directora", ha confesado Marina. En definitiva, una experiencia que, comparten, repetirían al 100%.

