“Curioso, raro y divertido”: así ha sido rodar Una novia por Navidad, la primera serie en vertical de atresplayer

La primera serie en vertical de Flooxer en atresplayer, Una novia por Navidad,ya se ha estrenado al completo y hemos podido hablar con Marina Baeza y Carla Flila, las actrices protagonistas que encarnan a Sofía y Marina.

“Curioso, raro y divertido”, así ha definido Marina Baeza la experiencia de rodar una serie completamente en vertical y que ha hecho que ambas actrices creen un vínculo que fue inmediato. “Tenemos mucha química, nos entendimos genial desde el principio”, han asegurado.

La serie se ambienta en una época del año familiar y llena de tradiciones, pero que sin duda fue completamente diferente a lo que estaban acostumbrados. “Un poco de caso y que le acepten”, sería el resumen perfecto a los propósitos de Año Nuevo de las protagonistas de la serie.

Ya puedes ver su entrevista al completo en el vídeo, y no te puedes perder la serie, ya disponible en Flooxer de atresplayer.