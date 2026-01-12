Gran éxito de ‘Una novia por Navidad’, el primer e innovador microdrama vertical de atresplayer

Una novia por Navidad ha llegado con gran éxito a atresplayer conquistando a la audiencia con un formato innovador, el microdrama vertical. La ficción, estrenada el pasado mes de noviembre, alcanza ya 20 millones de visualizaciones en atresplayer y en redes sociales. Atresmedia ha traído a España este género, un auténtico fenómeno global del audiovisual que está teniendo también un gran éxito con sus primeros proyectos en Latinoamérica y Asia.

Una novia por Navidad es la primera serie vertical original de Flooxer, el canal joven de atresplayer. Protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila, cuenta con 54 episodios que ya se encuentran disponibles en la plataforma.

Este nuevo género diseñado para ser consumido en vertical cuentan con historias de pocos personajes, con muchos giros argumentales, con una duración de 1 a 3 minutos y con capítulos entrelazados que se hacen perfectas para hacer un maratón de varios episodios.

Una novia por Navidad es una producción de Atresmedia creada por Laura Reviejo y Marta Ambel Meyer en colaboración con La Charito Films.

Atresmedia sigue reforzando así su apuesta por atresplayer, la plataforma española líder, tanto por sus contenidos como por la manera de contar historias. La tecnología de la plataforma sigue siendo pionera en nuestro país y esta nueva narrativa vuelve a revalidar su posición de liderazgo, adaptándose a las nuevas formas de consumo y adaptándose a las distintas necesidades de cada espectador.

Así es Una novia por Navidad

La navidad de Sofía no puede ser peor: una ruptura inesperada, convivir con su familia y estar atrapada en tópicos romántico-navideños.

Su único consuelo lo encuentra en Marina, con quien parece tener una conexión muy especial. Todo sería idílico, si no fuera porque Marina es la novia de su hermano.

El típico narrador de comedias románticas seguirá a Sofía en esta historia de autodescubrimiento y romance encubierto. ¿Serán unas felices navidades para Sofía y Marina?