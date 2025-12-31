Marina Baeza confiesa qué ha aprendido de Una novia por Navidad: "Solo tenemos una vida"

Marina Baeza es la actriz que interpreta a Sofía en Una novia por Navidad, la primera serie vertical que ya está disponible al completo en Flooxer de atresplayer.

Su personaje en la serie, como ella misma nos ha contado, es una chica muy torpe, divertida, espontánea y muy ilusionada con el amor. "Se ha creído el cuento de los príncipes azules", ha dicho. Excepto en el romanticismo, ha confesado Marina, se parece en todo a Sofía.

De la serie, la actriz ha aprendido que no hay que estar cerrado a nada. "Te piensas que la vida te lleva por un sitio y de repente todo puede cambiar", ha asegurado, pues tiene claro que "solo tenemos una vida".

A la Marina del primer día de rodaje le diría que "con la calma", que todo va a salir bien y que jugase como una niña pequeña.

