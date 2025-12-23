Una novia por Navidad, la microcomedia romántica en vertical de atresplayer, ya disponible al completo en Flooxer

Una novia por Navidad, la serie en vertical protagonizada por Carla Flila y Marina Baeza, ya está disponible al completo en atresplayer. Un planazo navideño que te permitirá disfrutar de la historia de Sofía, una joven que vivirá una navidad muy diferente a las demás.

Todo se complica tras sufrir una ruptura inesperada, volver a convivir con su familia y verse atrapada en los típicos tópicos navideños. Su único refugio aparece en Marina, con quien siente una conexión especial… hasta que descubre que es la novia de su hermano.

Un narrador clásico de comedia romántica guía el relato de Sofía en un viaje de autodescubrimiento, enredos y romance encubierto. La gran pregunta de la serie será si estas serán finalmente unas navidades felices para Sofía y Marina.

