Hace muy pocos años parecía imposible pensar que alguien podría ganarse la vida jugando a videojuegos desde casa. No hace falta irse a los ejemplos de los mayores youtubers de España, como ElRubius o Vegetta, para saber que la realidad ha cambiado completamente.

Con la gigantesca crisis del coronavirus y las interminables semanas que media humanidad ha tenido que pasar confinada, muchos escépticos se han dado cuenta de la cantidad de cosas que se pueden hacer desde el hogar, algo que ya sabían bien los creadores de contenido.

La cuarentena coincidió curiosamente con una campaña que llevaron a cabo en Team Heretics, el equipo de deportes electrónicos propiedad de TheGrefg y Goorgo, donde se buscaba a un nuevo miembro de la familia. Y después de muchísimos casting, la elegida fue Espe.

La andaluza se estrenó por todo lo alto en un vídeo que ya acumula más de un millón de visitas en solo diez horas, donde demuestra que por muy novata que sea en eso de los streams de altos vuelos, tiene un talento natural delante de las cámaras. Su simpatía y habilidad, aparte de la promoción del club al que pertenece, la ha catapultado a los 220.000 seguidores en pocos días, una cifra muy respetable y que no para de crecer.

No todo han sido alegrías, porque la primera chica de Heretics confiesa haber sufrido mucho hate en redes a causa de su condición femenina. "No le doy importancia, estoy acostumbrada" dice ella, a lo que TheGrefg contesta que no hay que acostumbrarse ni tiene por qué permitir actitudes machistas.

Espe lleva poco más de una semana de manera oficial como cara del club, y en ese tiempo no ha parado de repetir que está viviendo un sueño increíble. Con un poco más de esfuerzo y viendo los números que mueve, no descartes que en breve esté en puestos relevantes de las tendencias.