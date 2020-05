Hace no mucho, Luzu se preguntaba en el cumpleaños de Vegetta 777 si seguirían retransmitiendo partidas de Minecraft con 77 años. "Si la gente sigue queriendo y a mí me sigue gustando, por qué no", era la conclusión a la que ambos llegaban el pasado 12 de abril.

Con casi todos los participantes de la serie superando los 100 capítulos en sus respectivos canales, no es descabellado pensar que a Karmaland le queda mucha vida por delante. Pero el que más lejos ha llegado a la hora de imaginar cómo será el vecindario de Minecraft ha sido ElRubius.

A través de cuatro parecidos razonables, el mayor youtuber de España predice un cambio radical en la forma de verse allá por 2043. No queda claro si se refiere a su aspecto dentro o fuera del juego, si bien elige a dobles de Luzu en el metro, WillyRex con unos pocos kilos más, AuronPlay en el autobús y de sí mismo para cachondearse de lo que se espera.

Son imágenes que llevan un tiempo circulando por Twitter de "avistamientos" falsos a creadores de contenido famosos. Algunas de esas imágenes se utilizan de manera recurrente en el meme de "se busca", unos bulos que quieren reírse, en plan cachondeo, de polémicas muy variadas.

No es la primera vez que el youtuber busca a su "doble", ni mucho menos. Hace unos años presentó a su "hermano gemelo secreto" en un vídeo donde se desdoblaba, es habitual que en los streams haga referencia a sus imitadores entre risas y en uno de sus viajes a Argentina se encontró con un admirador que desde luego se le parecía mucho.

A diferencia de los demás youtubers del tuit de Rubius, el parecido de WillyRex no es con ningún desconocido. Desde hace años sus seguidores se han fijado en lo que se parece el participante de Karmaland a Checo Pérez, el piloto mejicano de Fórmula 1. Hay incluso quien dice que se trata de la misma persona.

En medio de este futuro distópico, los youtubers se han tomado un pequeño descanso de Minecraft. Quién sabe, lo mismo están cogiendo fuerzas para seguir retransmitiendo hasta 2043.