No hace falta saber mucho de videojuegos para darse cuenta que gran parte del éxito de Fortnite hace dos años fue gracias a los creadores de contenido, y ellos también supieron aprovechar el tirón de los gamers para hacerse un nombre con tutoriales y partidas legendarias. Que se lo digan a Lolito o TheGrefg, por poner dos ejemplos nacionales.

Sin embargo, los problemas del battle royale de Epic han ido apartándolo de las listas de favoritos entre los gamers, y es que la competencia ha ido llegando cada vez más fuerte. Sin ir más lejos los creadores de Call of Duty han puesto todo lo que saben hacer bien, le han echado unas gotitas de inspiración de Fortnite, y se han lanzado al campo de batalla con Warzone. Y los youtubers de nuevo están teniendo un papel fundamental en su éxito.

Aparecido el pasado marzo, su lanzamiento no fue el bombazo que muchos esperaban. Quizá el miedo al coronavirus o el buen momento que atravesaba entonces Minecraft afectaron al debut de Call of Duty en este género. Aunque comenzara flojito en visualizaciones, poco a poco comenzó a calar entre los creadores de contenido, y TheGrefg, un experto en eso de los disparos, tuvo una vez más muy buena puntería al sacar un vídeo sobre cómo mejorar en Warzone. Después le han seguido muchos más.

Si hablamos de expertos, no puede faltar en la lista AlphaSniper97. El hermano de Marta Díaz es una máquina en Call of Duty, como demuestra la partida que grabó donde consiguió 64 bajas. Una bestialidad que le ha confirmado como uno de los mejores youtubers en eso de los tiros; un título que sigue actualizando a diario dando las última novedades del juego.

Warzone también ha conseguido que youtubers más "pequeños" se hagan hueco en las tendencias nacionales de videojuegos. Ponemos pequeños entre comillas porque en el caso de Soki, tener más de un millón de personas pendientes de lo que hace en el juego de Activision no es moco de pavo.

Incluso la "realeza" de creadores de contenido no ha podido evitar engancharse a Warzone, y el más fiel de los que están por arriba en eso de seguidores es Willyrex. No hay semana en la que no suba por lo menos un par de vídeos sobre Call of Duty, y hasta en alguna ocasión le ha costado 'bronca' con Cristiurbi, su novia y futura mujer. Lo que ha unido Modern Warfare, que no lo separen las peleas conyugales.