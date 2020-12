TheGrefg destroza Twitch (literalmente) con un nuevo récord

Se oye mucho la expresión 'nosequién ha roto internet', pero el único que realmente lo ha conseguido en Twitch es TheGrefg. El youtuber murciano no pudo aguantar las ganas de retransmitir en directo el evento del comienzo de la temporada 5 de Fortnite, el título de sus amores (y que también le ha traído algún dolor de cabeza).

Tras conseguir uno de los preciados huecos para verlo en directo desde la sala del juego, Grefg comprobó de primera mano qué había preparado Epic Games. El malo malísimo de Marvel tenía unos rivales a la altura, con autobuses llenos de explosivos que querían detener el avance del devorador de mundos, y cameos de Ironman y Thor.

"Ya solo por esto es el mejor evento de Fortnite de la historia, no me importa que me cerréis el canal mientras pueda verlo con mis panas", decía el streamer sin ser consciente todavía de que estaba a punto de romper un récord.

Resulta que sus panas hicieron añicos la marca de espectadores que juntó Ninja con Drake como invitado, una cifra que no había sido batida por ningún streamer desde 2018. El rapero y la estrella número 1 de Twitch llegaron a un pico de 635.000 espectadores, una cifra que el español superó anoche por más de 25.000 seguidores. O al menos es el número que se supone que alcanzó.

La audiencia fue tan grande que la plataforma se cayó temporalmente en el momento de la gran revelación. Es por eso que no hay cifras oficiales todavía, si bien un montón de capturas apuntan a que Grefg podría haber acumulado una audiencia todavía mayor.

Después de la retransmisión, TheGrefg mostraba orgullosísimo los números que le daba la plataforma y aseguraba estar en una nube: "En cualquier caso se convierte en el directo más visto de mi vida y el record mundial de un streamer en Twitch". Solo PlayStation (con un millón) supera claramente en espectadores al español durante un directo, pero ni entonces "ardieron 25 servidores". Bárbaro.