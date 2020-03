Luzu nos contaba hace unos días lo difícil que es seguir el día a día de Karmaland, y no le falta razón. Solo él lleva a sus espaldas 74 episodios en esta temporada, y desde luego es complicado estar al día en un universo donde siempre están pasando cosas.

"Es como las pelis de Marvel, cada episodio está relacionado con los demás, si te pierdes algo quizá no te vas a enterar de otra cosa que está ocurriendo", nos decía. Para seguir con su historia, él decide que lo mejor que puede hacer es buscar diamantes negros por su cuenta.

Solo que en en vez de superhéroes, aquí hay superyoutubers que se buscan las castañas para seguir sorprendiendo. Quizá el que más ha chocado este fin de semana a sus seguidores ha sido Alexby, que ha decidido llevar a su madre al streaming. La presenta como "Mamaléfica", y ella misma dice que está en la última retransmisión porque "Karmaland no es lo bastante malvado".

¿Cuántas veces te ha acompañado tu madre echando una partida y diciendo que el mundo en el que te mueves es "demasiado bueno"? Entre cero y ninguna, ¿verdad? Pues eso. Pero la rareza (por excepcional) de retransmitir con tu madre al lado se queda pequeña al lado de la petición de matrimonio que Vegetta a un bot del juego.

El youtuber está a punto de llegar a los 30 millones de seguidores, y aunque tiene novia en el mundo real, busca a alguien que tenga la cabeza cuadrada para que le acompañe en Minecraft. Vale que es una inteligencia artificial, pero el creador de contenido se curra un lugar romanticón para que la pedida de mano tenga un ambiente digno del momento.

El que puede parecer que ha perdido la cabeza es Lolito, que adopta a una niña dentro del juego (Aurora) mientras la deja al cuidado de WillyRex y Vegetta. No queremos hacerte spoiler, pero se puede decir que la cosa no acaba muy bien que digamos. Y es que a quién se le ocurre dejar a un bebé virtual en manos de Wigetta, estaba claro que si se ponen traviesos lo iban a malcriar... o peor. Lo que no está claro a fecha de hoy es si volveremos a verla en la serie.